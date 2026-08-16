Сухостой на площади 90 гектаров горел в области Улытау

В 90 километрах к северо-востоку от села Талдыкудук области Улытау произошло возгорание сухой травы в степной местности. Площадь охваченная огнем составила 90 гектаров.

К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства МЧС, а также добровольного противопожарного формирования. Приняты необходимые меры по недопущению его дальнейшего распространения.

Возгорание полностью ликвидировано. Причина возгорания устанавливается.