Сухостой на площади 90 гектаров горел в области Улытау
Пожарные ликвидировали степное возгорание.
16 Августа 2026, 07:11
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16 Августа 2026, 07:1116 Августа 2026, 07:11
84Фото: Pixabay.com
В 90 километрах к северо-востоку от села Талдыкудук области Улытау произошло возгорание сухой травы в степной местности. Площадь охваченная огнем составила 90 гектаров.
К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства МЧС, а также добровольного противопожарного формирования. Приняты необходимые меры по недопущению его дальнейшего распространения.
Возгорание полностью ликвидировано. Причина возгорания устанавливается.
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