Сухостой на площади более 2,7 гектара потушили за ночь в Акмолинской области
В нескольких районах Акмолинской области минувшей ночью произошли возгорания сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 2,7 гектара.
19 Июля 2026, 15:34
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19 Июля 2026, 15:3419 Июля 2026, 15:34
182Фото: Pixabay.com
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, возгорания были зарегистрированы в Целиноградском, Есильском и Атбасарском районах.
Сухая трава горела вблизи села Сарыколь, станции имени Ы. Алтынсарина, села Кызылжар, рядом с селом Садовое, а также на территории Есиля и Атбасара.
Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Общая площадь пожаров составила более 2,7 гектара.
Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и не допускать возникновения природных пожаров.
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