Сухостой на площади более 2,7 гектара потушили за ночь в Акмолинской области

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, возгорания были зарегистрированы в Целиноградском, Есильском и Атбасарском районах.

Сухая трава горела вблизи села Сарыколь, станции имени Ы. Алтынсарина, села Кызылжар, рядом с селом Садовое, а также на территории Есиля и Атбасара.

Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Общая площадь пожаров составила более 2,7 гектара.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и не допускать возникновения природных пожаров.