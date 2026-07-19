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  • Сухостой на площади более 2,7 гектара потушили за ночь в Акмолинской области

Сухостой на площади более 2,7 гектара потушили за ночь в Акмолинской области

В нескольких районах Акмолинской области минувшей ночью произошли возгорания сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 2,7 гектара.

19 Июля 2026, 15:34
АВТОР
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Pixabay.com 19 Июля 2026, 15:34
19 Июля 2026, 15:34
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Фото: Pixabay.com

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, возгорания были зарегистрированы в Целиноградском, Есильском и Атбасарском районах.

Сухая трава горела вблизи села Сарыколь, станции имени Ы. Алтынсарина, села Кызылжар, рядом с селом Садовое, а также на территории Есиля и Атбасара.

Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Общая площадь пожаров составила более 2,7 гектара.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и не допускать возникновения природных пожаров.

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