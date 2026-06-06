Сухостой загорелся в дачном массиве Семея

В городе Семей в дачном массиве Бобровка произошло возгорание сухой травы и кустарников с переходом огня на две хозяйственные постройки и на дачный дом.

После получения сообщения силы и средства МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение. Загорание имело развившуюся форму. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. На месте спасатели работали по повышенному рангу.

В ходе тушения из зоны горения были эвакуированы 4 газовых баллона, что предотвратило возможный взрыв и более тяжёлые последствия. Так же недопущение распространение огня на соседние дачные дома.

Пострадавших нет.