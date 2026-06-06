Сухостой загорелся в дачном массиве Семея
В ходе тушения из зоны горения были эвакуированы 4 газовых баллона.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Семей в дачном массиве Бобровка произошло возгорание сухой травы и кустарников с переходом огня на две хозяйственные постройки и на дачный дом.
После получения сообщения силы и средства МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение. Загорание имело развившуюся форму. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. На месте спасатели работали по повышенному рангу.
В ходе тушения из зоны горения были эвакуированы 4 газовых баллона, что предотвратило возможный взрыв и более тяжёлые последствия. Так же недопущение распространение огня на соседние дачные дома.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Минобороны Казахстана засекретило стоимость истребительного эскорта для иностранных лидеров
- Путин прокомментировал конфликт между США и Ираном
- В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины
- Эксперт объяснил, почему для первой АЭС Казахстана выбрали «бестселлер» Росатома
- 37-летняя женщина выдавала себя за ребёнка в Бразилии