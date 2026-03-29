Сухой камыш загорелся недалеко от аквапарка в Конаеве
Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 08:32
Фото: Pixabay.com
В Конаеве вблизи аквапарка загорелся сухостой, огонь едва не перекинулся на жилые дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
На место были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области. По прибытии выяснилось, что горит камыш с угрозой распространения на частный жилой сектор. Пожарным удалось не допустить перехода огня на дома.
По предварительным данным, площадь возгорания камыша и мусора составила около 8 гектаров.
