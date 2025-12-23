В Казахстане проблема суицидального поведения среди подростков и молодежи становится все более актуальной. По словам практического психолога института "Өркен" Айгерим Даулет, решение этой проблемы заключается не только в уровне профессиональной подготовки специалистов, но и во взаимодействии и поддержке между школами и семьями. Старший преподаватель академического отдела Департамента профессионального развития Национального научно-практического института повышения благополучия детей "Өркен", практический психолог, социальный педагог Айгерим Даулет дала интервью корреспонденту BAQ.KZ по данной теме.

В современном обществе проблема суицида является одним из самых актуальных направлений психологической науки и практической психологической помощи. В условиях Казахстана распространенность суицидального поведения среди подростков и молодежи напрямую связана с качеством профессиональной подготовки практических психологов. В этой связи социально значимым является вопрос подготовки специалистов, способных на практике выявлять лиц, склонных к суициду.

В Республике Казахстан практические психологи в основном готовятся через систему высшего образования. Подготовка специалистов осуществляется по образовательной программе "Психология" на уровнях бакалавриата и магистратуры.

"На этапе бакалавриата студенты осваивают общие теоретические основы психологии, возрастную психологию, социальную и педагогическую психологию, базовые методы психодиагностики. В магистратуре углубленно изучаются консультативная психология, прикладная психодиагностика, элементы клинической психологии и методы научных исследований. Кроме того, в ходе обучения студенты проходят практику в образовательных организациях, медицинских и социальных учреждениях. Однако данная практика чаще носит профилактический и наблюдательный характер и оказывается недостаточной для системной работы с кризисными состояниями", — отметила специалист.

Практические психологи могут углублять свою профессиональную подготовку через курсы переподготовки и программы повышения квалификации по направлениям психотерапии (когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, арт-терапия, семейное консультирование и др.), развивая свои знания и навыки на практике.

"Возможности практических психологов по выявлению лиц, склонных к суициду, ограничены их базовой подготовкой. Несмотря на то что в учебных программах вузов представлены темы суицидологии, психологии девиантного поведения и кризисных состояний, навыки клинической оценки суицидального риска, точного определения уровня опасности и алгоритмы экстренного вмешательства формируются в недостаточной степени. В большинстве случаев психологи пытаются выявлять суицидальную склонность с помощью стандартных психодиагностических тестов. Однако научные исследования показывают, что оценка суицидального поведения только на основе тестов является ненадежной, поскольку данный феномен тесно связан с психоэмоциональным состоянием личности, социальной средой и жизненными обстоятельствами", — подчеркнула Айгерим Даулет.

По словам психолога, казахстанские исследования показывают, что суицидальное поведение среди подростков и студенческой молодежи связано с депрессией, тревожностью, эмоциональным истощением и недостатком социальной поддержки. Психометрические скрининговые методы позволяют предварительно выявлять группы риска, однако без дополнения клиническим интервью и поведенческим наблюдением точная оценка затруднительна.

"В практике работы психологов серьезные трудности вызывает работа с кризисными состояниями. Особенно школьные и колледжные психологи, в условиях высокой административной нагрузки, дефицита времени и отсутствия специализированной супервизии, не имеют возможности вести глубокую и системную работу с людьми с высоким суицидальным риском. В таких ситуациях самостоятельная работа психолога может быть опасной", — отметила она.

В научной литературе подчеркивается эффективность мультидисциплинарного подхода к профилактике суицида - совместной работы психолога, психиатра и специалистов социальных служб.

"В целом система подготовки практических психологов в Казахстане позволяет выявлять суицидальную склонность на базовом уровне, однако недостаточна для профессионального и безопасного определения высокого уровня риска. Сложность суицидального поведения требует специальной подготовки, непрерывного профессионального развития и клинических навыков. В связи с этим актуальным является усиление программ подготовки психологов модулями по суицидологии, кризисной психологии и практической клинической оценке, а также внедрение обязательной системы супервизии и профессиональной поддержки", — считает эксперт.

Роль и проблемы школьных практических психологов в Казахстане

В Казахстане практические психологи, как правило, проходят подготовку в высших учебных заведениях. Это специалисты, владеющие различными методами работы, инструментами психологической диагностики и интервенции. Только таких специалистов можно в полной мере называть "практическими психологами". Если же специалист не проходил практику или не владеет определенными методами, называть его практическим психологом затруднительно, — отметила Айгерим Даулет.

В школах работают педагоги-психологи, чья деятельность в большей степени ориентирована на работу с особыми категориями детей. Каждое направление имеет свои особенности. Практические психологи, особенно в организациях среднего образования, выявляют изменения в поведении ребенка, проводят диагностику с использованием тестов и опросников. Однако при отсутствии привлечения профильных специалистов становится сложно выстраивать глубокую работу с ребенком.

"Например, работа с детьми, имеющими суицидальные мысли, может проводиться только специально подготовленными специалистами - суицидологами или психотерапевтами, владеющими клинической психологией и имеющими опыт работы в специализированных учреждениях. Школьные психологи, как правило, осуществляют профилактическую работу на начальном этапе выявляют состояние ребенка и оказывают поддержку с целью предотвращения суицидальных действий", — пояснила психолог.

Одной из сложностей в работе школьных психологов является недостаточное внимание со стороны родителей к состоянию ребенка. В случаях, когда проблема углубляется и подталкивает ребенка к самостоятельным радикальным решениям, обращение за психологической помощью часто происходит с опозданием.

"Родители нередко сопротивляются обращению к специалистам, проявляют недоверие или испытывают трудности с принятием проблемы. Поэтому активное участие и поддержка родителей имеют ключевое значение в решении вопросов, выявленных школьными психологами", — отметила она.

В настоящее время большинство детей с суицидальными мыслями воспитываются в сложных социальных или семейных условиях, а среди детей, переживших насилие, риск суицидального поведения значительно выше.