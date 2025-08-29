За последние годы в Казахстане тема психического здоровья студентов становится всё более острой. Статистика суицидов среди студентов растёт, а громкие случаи в университетах заставляют задаваться вопросом: кто несёт ответственность за жизни молодёжи и какие меры реально принимают в вузах и в профильном министерстве? В вопросе разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Страшная статистика

В сентябре 2024 года студент Almaty Management University совершил самоубийство.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года трагедия произошла с учащимся колледжа в Уральске.

Летом 2025 года случились сразу несколько инцидентов: 18 июня студентку Назарбаев Университета обнаружили мёртвой в общежитии, факт суицида не подтвержден, а 30 июля студентка КазНУ выпрыгнула из 14-го этажа здания ректората. Ещё одна трагедия произошла 15 августа – студентка Назарбаев Университета погибла, выпрыгнув из окна общежития.

Это лишь те факты, которые широко освещались в СМИ.

Согласно официальному ответу Министерства науки и высшего образования на запрос Baq.kz, в 2022-2023 учебном году в вузах страны зафиксировано два случая суицида среди студентов, в 2023-2024 – восемь, а в 2024-2025 учебном году уже десять фактов.

Ответственность вузов и министерства

Согласно статье 45 Закона "Об образовании", руководители вузов несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в рамках учебно-воспитательного процесса. Однако в Миннауки уточняют, что не каждое проявление суицидального поведения можно отнести к учебной среде.

"Следует учитывать, что случаи суицида не всегда связаны с учебным процессом и могут происходить вне стен организаций образования, поэтому персональная ответственность руководства вуза не распространяется на каждое отдельное проявление суицидального поведения студента за пределами вуза", – сказано в ответе на официальный запрос редакции.

Иными словами, даже если студент оказался в кризисном состоянии, университет обязан лишь создать условия для психологической поддержки, но не может быть признан виновным в каждом трагическом исходе.

Отдельно стоит Назарбаев Университет, деятельность которого регулируется отдельным законом, что подчеркивает автономность и особый статус.

"Деятельность Назарбаев Университета регулируется законом Республики Казахстан "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"", - уточнили в Министерстве науки и высшего образования.

Что предпринимается для профилактики

В 2023 году Миннауки утвердило методические рекомендации, направленные на создание безопасной образовательной среды. В них прописаны меры по развитию психологических служб в вузах, укреплению кадрового состава и оказанию помощи студентам в социализации.

В документе вузам рекомендовано предусматривать не менее четырех штатных психологов. Сегодня в психологических службах казахстанских университетов работает около 200 специалистов. Они проводят консультации, семинары и дискуссионные площадки, а также проходят курсы повышения квалификации с участием экспертов по работе с молодёжными рисками.