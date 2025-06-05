Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал смысл и пользу международных форумов, подобных Астанинскому, ответив на традиционный вопрос: "Какую конкретно выгоду получают казахстанцы от подобных мероприятий?", передаёт корреспондент BAQ KZ.

"Это классный вопрос, честно, потому что на него трудно дать четкий ответ. Прямых эффектов, как от инвестиционного форума, сейчас нет, потому что это масштабное событие прежде всего для того, чтобы поставить Казахстан на карту мира, чтобы про нашу страну знали, и чтобы Казахстану доверяли", – сказал Сулейменов.

Он объяснил, что крупные инвесторы и фонды, располагая сотнями миллиардов долларов, выбирают направления вложений не только по макроэкономическим показателям вроде ВВП или дефицита бюджета, но во многом, исходя из личных контактов и доверия.

"Вы сидите, допустим, на Ближнем Востоке или в инвестиционном фонде Лондона, Нью-Йорка, Франкфурта. У вас масса вариантов для инвестиций. Куда вы будете вкладывать? У вас есть просто макроэкономическая справка, там дефицит бюджета, ВВП, население и так далее. Но больше вы ничего не знаете. Вы будете вкладывать в те страны, которые вы знаете. Это касается и человеческих отношений. В любом случае, инвестиционное решение, нажать кнопку "инвестировать миллиард", оно во многом связано на то, насколько ты хорошо понимаешь эту страну", – отметил глава Нацбанка.

По его словам, международные форумы – необходимый элемент формирования этого доверия, "софт-пауэр", который выгодно отличает Казахстан от соседних стран и других юрисдикций, с которыми идет прямая конкуренция за инвестиции.

"В рамках этого форума много подписывалось инвестиционных соглашений, хотя об этом громко не трубилось. Мы с коллегами из центральных банков тоже много вопросов решили. Форумы нужны, они нужны с очень практической точки зрения. Если тебя не знают, никто к тебе не придет, ни в инвестиции, ни в займы, ни в капитал не даст деньги", – рассказал Сулейменов.

Он добавил, что о пользе подобных мероприятий не стоит говорить слишком широко и саморекламно, чтобы не вызвать критику, однако подчеркнул их важность для макроэкономической стабильности и роста Казахстана.