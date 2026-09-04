Сулейменов оценил влияние 5 трлн тенге из Нацфонда на инфляцию

Направление 5 трлн тенге трансфертов из Национального фонда на инфраструктурные проекты до 2029 года не должно привести к резкому ускорению инфляции. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, решение о выделении средств стало одним из новых факторов, которые регулятор учел при обновлении своих прогнозов. Нацбанк уже промоделировал возможное влияние дополнительных расходов на экономику и инфляцию.

Речь идет о 5 трлн тенге на три года: 2 трлн тенге планируется направить в 2027 году и по 1,5 трлн тенге – в 2028 и 2029 годах.

«Звучит достаточно много, но вместе с тем объем нашей экономики, по прогнозам, будет более 200 трлн тенге. Относительно размера экономики это не суперогромные цифры. Поэтому чего-то сверхъестественного мы точно там не видим, что будет какой-то мега-инфляционный эффект. Мы приняли это в расчеты, заложили в модель, и сегодняшнее и последующие решения будут это учитывать», – сказал Тимур Сулейменов.

При этом глава Нацбанка отметил, что ключевое значение будет иметь эффективность использования этих средств. По его словам, инфраструктурные проекты должны способствовать устранению узких мест в экономике, расширению производственного потенциала и созданию добавленной стоимости.

Это, в свою очередь, позволит увеличить внутреннее предложение товаров и услуг вслед за ростом спроса.

«Важно, чтобы программа была эффективно реализована, чтобы она помогала расшивать узкие места, повышать потенциал экономики, создавать добавленную стоимость производства. Чтобы отечественное предложение товаров и услуг в результате реализации данной программы росло. И тогда эту дельту между растущим спросом и поспевающим за ним предложением мы смогли бы закрыть», – отметил он.

Сулейменов добавил, что Национальный банк рассчитывает сохранить баланс между поддержанием экономического роста и сдерживанием инфляции. По его словам, по этому вопросу у регулятора и Правительства выстроены необходимая координация и коммуникация.