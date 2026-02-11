Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова раскритиковала качество образования в регионах. Выступая на расширенном заседании коллегии, участие в котором приняли руководители областных управлений образования, глава ведомства обратила внимание на существующие различия между областями и критически высказалась по поводу отставания некоторых из них, передает BAQ.KZ.

Заслушав представленные отчеты о новых проектах и мерах по повышению квалификации педагогов, Жулдыз Сулемейнова подчеркнула необходимость отказаться от практики "погони за количественными показателями".

"К сожалению, среди нас до сих пор есть управленцы, которые оценивают качество образования не по глубине знаний ученика, а по количеству реализованных проектов. Нам нужны не формальные отчеты, а реальные достижения школьников и рост уровня их знаний. Только при открытом обсуждении реальной ситуации в регионах и совместном поиске решений можно добиться результата", - сказала Жулдыз Сулейменова.

Фото: Минпросвещения РК

На заседании отмечено, что одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на качество образования в школах, является дефицит отраслевых менеджеров и квалифицированных кадров. Недостаточные управленческие компетенции директоров школ напрямую отражаются на качестве образовательной системы и приводят к снижению корпоративной культуры внутри коллективов. В таких школах учащаются обращения педагогов в центральные органы.

Серьезным препятствием для качества обучения остается и нехватка педагогов по предметам естественно-научного цикла.

Еще одной уязвимой точкой отрасли остается разрозненность региональных информационных платформ и данных. Для решения данной проблемы министерством принимаются системные меры. Все региональные платформы поэтапно будут интегрированы в систему Esep.kz, подведомственную Министерству труда и социальной защиты населения РК. Это позволит обеспечить прозрачность данных, их унификацию и сократить избыточную отчетность.

Министр подчеркнула, что инклюзия не может ограничиваться формальными показателями и должна быть направлена на реальную поддержку ребенка и его интеграцию в общество. В этой связи ведомство проведет анализ эффективности работы инклюзивных кабинетов в регионах.

По итогам заседания Жулдыз Сулейменова дала руководителям управлений образования конкретные поручения с установлением сроков их исполнения. Глубокое понимание реальных потребностей регионов и диалог с отраслевыми управленцами станут основой для принятия дальнейших стратегических и инфраструктурных решений.