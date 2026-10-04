Султан Омана посетит Казахстан с государственным визитом 5–6 октября

5–6 октября по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страну с государственным визитом посетит Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, соощает Акорда.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне. Стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, главы двух государств примут участие в работе казахско-оманского бизнес-форума.