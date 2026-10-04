Султан Омана посетит Казахстан с государственным визитом 5–6 октября
Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят развитие двустороннего сотрудничества.
4 Октября 2026, 10:03
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4 Октября 2026, 10:034 Октября 2026, 10:03
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5–6 октября по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страну с государственным визитом посетит Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, соощает Акорда.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне. Стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Кроме того, главы двух государств примут участие в работе казахско-оманского бизнес-форума.
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