На аукционе Sotheby's оригинальная сумка Hermès, принадлежавшая актрисе и певице Джейн Биркин, была продана за рекордные 10,1 миллиона долларов, став самым дорогим модным аксессуаром, когда-либо проданным с молотка, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Легендарный лот ушёл частному коллекционеру из Японии, имя которого не раскрывается. Торги продолжались около десяти минут — за культовую сумку боролись девять претендентов.

Ранее рекорд принадлежал другой сумке Hermès — модели Kelly из крокодиловой кожи, инкрустированной бриллиантами, которая в 2021 году ушла за $513 тысяч. Новая сделка побила его почти в 20 раз. Черная кожаная сумка, ставшая прототипом легендарной Birkin, была создана в 1985 году специально для Джейн Биркин. История её появления почти случайна: в самолёте актриса уронила свою сумку, и содержимое рассыпалось по проходу. Соседом по креслу оказался сам Жан-Луи Дюма — председатель правления Hermès. Именно он, выслушав жалобы Биркин, позже нарисовал эскиз новой практичной сумки — с удобными карманами и вместительным дизайном. Так родилась Birkin — самая желанная сумка планеты. Позже она была запущена в массовое производство и моментально вошла в моду, став символом роскоши.

В 1994 году Джейн Биркин продала свою собственную сумку Hermès на благотворительном аукционе для борьбы со СПИДом. Спустя 30 лет эта вещь, как выразилась представитель Sotheby's Морган Халими, стала "началом легенды", побуждающей коллекционеров платить миллионы за предметы с историей. Сегодня сумки Birkin стоят десятки тысяч долларов, а среди их владелиц — Кейт Мосс, Виктория Бекхэм и Дженнифер Лопес.