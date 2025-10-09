Супермаркеты и торговые центры давно стали частью повседневной жизни казахстанцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.

Однако вместе с удобством покупок нередко возникают ситуации, когда охрана требует оставить сумку в ячейке хранения или просит показать её содержимое на выходе. Насколько такие требования законны? Разбираемся, что говорит закон.

Во-первых, по Закону РК "О защите прав потребителей" (статья 24), у граждан есть право на свободный и безопасный доступ к товарам и услугам. Это означает, что вы имеете полное право заходить в торговый зал с личными вещами — будь то сумка, рюкзак или пакет. Никто не вправе заставить вас сдавать их в камеру хранения. Сделать это вы можете только добровольно — на основе договора хранения, регулируемого Гражданским кодексом РК (глава 39, статья 380). Принудительная сдача сумок — незаконна.

Что касается просьб показать содержимое сумки на выходе — это именно просьба, а не требование. Вы имеете полное право вежливо отказаться. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК (статья 16), досмотр личных вещей может проводить только полиция, и только при наличии правонарушения, с обязательным протоколом и видеозаписью (см. ст. 791 КоАП РК). Охранники магазина не наделены такими полномочиями — они не могут вас ни досматривать, ни задерживать. Их максимум — вызвать полицию и дождаться её прибытия.

Полномочия охраны строго определены Законом РК "Об охранной деятельности". В частности, статьи 1, 3 и 4 указывают, что охранники должны обеспечивать безопасность и охранять имущество, но не имеют права нарушать права и свободы граждан. Принудительный досмотр, применение силы, ограничение свободы передвижения — всё это превышение полномочий, за которое может наступить ответственность по статье 252 УК РК.

Если ваши права всё же нарушают — действуйте спокойно. Вежливо откажитесь от незаконных требований, предложите вызвать полицию, зафиксируйте происходящее на видео и обратитесь с жалобой в администрацию магазина или местный отдел полиции.