Сумку с неожиданным содержимым возила девушка по Астане

В столице задержана 27-летняя девушка, подозреваемая в незаконном хранении и распространении наркотических средств. Об этом сообщили в полиции Астаны.

Что нашли в машине

По данным Департамента полиции города, в ходе оперативных мероприятий полицейские остановили автомобиль, которым управляла подозреваемая. В салоне обнаружили дорожную сумку, внутри которой находились 20 свертков с расфасованным порошкообразным веществом белого цвета.

Кроме того, при личном обыске у девушки обнаружили еще один сверток с аналогичным веществом.

Подозреваемая также указала на три места, где ранее оставила еще три свертка.

Что показала экспертиза

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном.

Общий вес изъятого вещества превысил один килограмм.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обнаруженные вещества изъяты.

Ведомство напоминает, что незаконные хранение, перевозка и распространение наркотических средств влекут уголовную ответственность.

Правоохранители призывают граждан сообщать в полицию об известных им фактах незаконного оборота наркотиков.