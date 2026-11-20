Сунгат Есимханов избран председателем Общественного совета
20 Ноября 2026, 17:15
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20 Ноября 2026, 17:1520 Ноября 2026, 17:15
160Фото: primeminister.kz
Депутат Курултая, бывший вице-министр энергетики Сунгат Есимханов избран председателем Общественного совета, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Решение приняли 20 ноября в ходе заседания Общественного совета по вопросам реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).
Кандидатуру Есимханова вынесли на голосование. Члены Общественного совета поддержали его избрание, после чего новый председатель приступил к ведению заседания.
В рамках встречи также обсуждают предварительные итоги реализации нацпроекта МЭКС за 2026 год, планы на 2027 год и участие отечественных производителей в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.
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