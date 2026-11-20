Депутат Курултая, бывший вице-министр энергетики Сунгат Есимханов избран председателем Общественного совета, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Решение приняли 20 ноября в ходе заседания Общественного совета по вопросам реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).

Кандидатуру Есимханова вынесли на голосование. Члены Общественного совета поддержали его избрание, после чего новый председатель приступил к ведению заседания.

В рамках встречи также обсуждают предварительные итоги реализации нацпроекта МЭКС за 2026 год, планы на 2027 год и участие отечественных производителей в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.