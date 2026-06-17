Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, который представил отчет о работе фонда за первые пять месяцев 2026 года и рассказал о планах на ближайшие годы.

По словам главы фонда, по итогам 2025 года стоимость активов под управлением "Самрук-Қазыны" достигла 88 млрд долларов.

Одним из ключевых направлений остается реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов. До конца текущего года фонд намерен завершить 16 проектов общей стоимостью 3,3 трлн тенге. Среди них — строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, модернизация Алматинской ТЭЦ-2, строительство гибридной электростанции и прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Как отметил Нурлан Жакупов, реализация этих проектов позволит укрепить транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру страны, а также создать новые рабочие места.

Отдельное внимание было уделено социальным инициативам фонда. По данным "Самрук-Қазыны", ежегодно поддержку через социальные проекты получают около одного миллиона казахстанцев. В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" в стране уже высажено 5,8 млн деревьев, а в дальнейшем планируется довести этот показатель до 10,8 млн.

Еще одним крупным проектом станет запуск в октябре 2026 года нового суперкомпьютерного кластера в Косшы на базе NVIDIA B300. После его ввода вычислительные мощности суперкомпьютера компании "Казахтелеком" увеличатся в четыре раза.

По информации фонда, это позволит значительно расширить возможности Казахстана в области искусственного интеллекта, обработки больших данных и высокопроизводительных вычислений.

По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по ключевым направлениям деятельности фонда, уделив особое внимание своевременной реализации инвестиционных проектов.

Читай также: Два суперкомпьютера и дата-центр: Токаев озвучил цифровую стратегию Казахстана