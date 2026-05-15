Два суперкомпьютера и дата-центр: Токаев озвучил цифровую стратегию Казахстана

Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане сообщил о системных шагах Казахстана в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и модернизации образования.

По словам главы государства, в стране уже формируется необходимая законодательная и институциональная база для перехода к новой цифровой модели развития.

"В нашей стране применяется цифровой кодекс, разработан закон об искусственном интеллекте. Также мы уделяем особое внимание развитию системы образования, подготовке педагогов с передовыми технологиями, адаптации системы образования, подготовке учащихся, а также защите их персональных данных", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что недавно подписал важный документ, связанный с внедрением искусственного интеллекта в образовательный процесс.

"С этой целью недавно я подписал о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. Это также важным шагом, сделанным ради будущего Казахстана", - подчеркнул Президент.

Глава государства также обозначил дальнейшие стратегические ориентиры цифровой трансформации страны.

Таким образом, Казахстан продолжает последовательно формировать законодательную, технологическую и образовательную экосистему для развития искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Касым-Жомарт Токаев уже неоднократно подчеркивал приоритетность цифровизации как ключевого направления развития страны.

Так, 26 апреля, выступая на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup, Глава государства отметил, что мир меняется с беспрецедентной скоростью, и в условиях глобальной турбулентности критически важно укреплять конкурентоспособность государства.

"Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Разработана законодательная база для внедрения новых технологий, принят Цифровой кодекс. Вступил в силу Закон „Об искусственном интеллекте“. В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит вектор цифрового развития страны", - заявил Президент.

Он также подчеркнул, что развитие вычислительной инфраструктуры становится одним из ключевых факторов технологического суверенитета. В частности, запуск суперкомпьютерного кластера и планы по созданию "Долины центров обработки данных" должны усилить позиции Казахстана как регионального цифрового хаба.

По словам Главы государства, тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта рассматриваются как основа модернизации всех сфер - от государственного управления до креативной индустрии.