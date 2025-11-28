В Северо-Казахстанской области супермаркет Петропавловска привлечён к административной ответственности за нарушение правил ценообразования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.

Поводом для внеплановой проверки стала жалоба местной жительницы, которая сообщила в Департамент торговли и защиты прав потребителей о ценнике, оформленном не в тенге, а в российских рублях.

После обращения специалисты Департамента выехали на место и подтвердили факт нарушения. В торговой точке действительно использовались ценники с указанием стоимости в иностранной валюте, что противоречит законодательству Республики Казахстан. Согласно установленным правилам, цены на товары и услуги должны указываться исключительно в национальной валюте — тенге.

По итогам проверки владелец супермаркета был привлечён к административной ответственности. Департамент также выдал предписание об устранении нарушений и обязал руководство магазина привести ценники в соответствие с требованиями законодательства.

Как отмечают специалисты, подобные нарушения не только вводят покупателей в заблуждение, но и нарушают их права. Указание цен в иностранной валюте может создать сложности при расчётах и значительно снизить доверие к торговым объектам.

Департамент торговли и защиты прав потребителей Северо-Казахстанской области напоминает гражданам, что они имеют право на точную, достоверную и прозрачную информацию о стоимости товаров. При обнаружении нарушений потребители могут обращаться в уполномоченные органы для защиты своих интересов.