С 26 сентября в Казахстане вступили в силу изменения в Правила внутренней торговли, предусматривающие обязательное выделение торгового пространства под отечественную продукцию, передает BAQ.KZ.

Теперь в крупных и средних торговых объектах — от гипермаркетов до супермаркетов площадью от 100 квадратных метров — не менее 30% полочной площади должно отводиться под казахстанские товары. Новые требования касаются как продовольственных, так и непродовольственных категорий — бытовой химии, косметики, текстиля, товаров для дома и других.

Это решение направлено на поддержку национального бизнеса и развитие обрабатывающей промышленности. Теперь казахстанские производители смогут по письменной заявке получить место на полках торговых сетей, что позволит исключить барьеры и обеспечить равный доступ для всех участников рынка.

"Это прямая поддержка местных производителей и расширение присутствия национальных брендов в известных торговых точках. Решение является долгожданным шагом для обрабатывающей промышленности, в том числе для производителей химической отрасли", — прокомментировала заместитель председателя Ассоциации производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Наталья Богомазова.

Изменения не распространяются на малые торговые точки площадью менее 100 квадратных метров. Основной акцент сделан на форматах, где объем продаж и поток покупателей обеспечивают ощутимый экономический эффект.

По мнению экспертов Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", широкое присутствие отечественных товаров на полках торговых сетей будет стимулировать рост производства, повысит узнаваемость локальных брендов и позволит снизить зависимость от импорта.