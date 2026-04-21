В Петропавловске чиновники из отдела ЖКХ украли у государства боле 2 млрд тенге
Судом наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в Петропавловске.
По данным АФМ, в августе 2023 года между КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» и ТОО «БУКА» заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд. тенге.
В ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ.
По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ.
На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета.
В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 2 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, добавили в АФМ.
