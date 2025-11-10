Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на восточную провинцию Аурора на филиппинском острове Лусон вечером в воскресенье, сообщило национальное метеорологическое бюро страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Тайфун 5-й категории достиг муниципалитета Диналунган около 21:10 по местному времени (13:10 по Гринвичу), вызвав разрушения и гибель как минимум двух человек еще до выхода на сушу.

После выхода на побережье "Фунг-Вонг" будет двигаться через гористую местность северного Лусона и к утру понедельника выйдет в залив Лингаен или прибрежные воды провинций Пангасинан либо Ла-Унион. Взаимодействие с пересеченным рельефом снизит силу стихии, однако метеорологи предупреждают, что тайфун сохранит разрушительный потенциал при пересечении суши.

"Фунг-Вонг" стал 21-м тропическим циклоном, обрушившимся на Филиппины в этом году, что уже превышает среднегодовой показатель в 20 тайфунов, отмечают в метеобюро. Жителям прибрежных районов рекомендуют соблюдать меры безопасности и следить за обновлениями от властей.