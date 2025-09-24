Один из самых мощных циклонов года – супертайфун "Рагаса" – стремительно разрушает всё на своём пути, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Reuters.

Его удар уже ощутили Тайвань, Филиппины и Гонконг. На очереди – побережье Китая, где уже началась массовая эвакуация населения.

На Тайване стихия принесла трагедию: в уезде Хуалянь прорвало природное озеро, и огромный поток воды обрушился на город. Погибли 14 человек, ещё 129 числятся пропавшими без вести. Власти экстренно эвакуируют десятки тысяч жителей, предупреждая о высоком риске новых оползней и селей.

На Филиппинах также не обошлось без жертв – погибло по меньшей мере четверо человек, десятки получили ранения. В Гонконге супертайфун затопил улицы, отели и станции метро – город ушёл под воду буквально за считаные часы.

Сейчас эпицентр надвигается на материковый Китай. Сотни тысяч людей уже покинули свои дома. Местные власти приведены в состояние полной боевой готовности: в регионах ожидаются шквальный ветер, оползни и масштабные наводнения.