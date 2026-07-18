Супержара убила более 12 тысяч человек в Европе

Июньская волна экстремальной жары унесла более 12 тысяч жизней в Европе. Такие данные приводит агентство AFP на основе национальной статистики ряда европейских стран. С 22 по 28 июня в Германии, Бельгии, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Франции и Швейцарии было зарегистрировано около 10 тысяч избыточных смертей по сравнению со средними показателями за этот период прошлых лет.

Еще примерно 2200 дополнительных смертей зафиксировали в Англии и Уэльсе с 18 по 28 июня, сообщили в Метеорологической службе Великобритании. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что большинство таких смертей можно предотвратить, однако многие правительства до сих пор воспринимают жару как обычное погодное явление, а не как чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

Ранее европейская программа мониторинга смертности EuroMOMO оценивала число погибших из-за жары более чем в 10 тысяч человек. По ее данным, подавляющее большинство жертв — люди старше 65 лет. Высокие температуры могут вызывать не только тепловой удар, но и провоцировать обострение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, к которым пожилые люди наиболее уязвимы.