Супруга блогера Жанабылова заявила о нарушении ее прав в суде
По ее словам, розыгрыш был частью маркетинга обучающих курсов.
В Астане продолжается административный суд по делу супруги блогера Ерболата Жанабылова - Эльмирой Толегеновой, передает BAQ.KZ.
Ее обвиняют в административном правонарушении организации лотереи лицом, не являющимся оператором.
Выступая в суде, Эльмира Толегенова сообщила, что были нарушены ее права.
"Меня не ознакомили с протоколом. Протокол был составлен 2 числа, отправлен сразу в суд. Лишь после этого мне прислали электронное уведомление через WhatsApp" - сказала блогер.
Эльмира Толегенова сообщила, что розыгрыш проводился на сайте ТОО "Zhana Business", где осуществляется покупка курсов, а не на ее личной странице, как было указано в деле.
Блогеры занимались разработкой обучающих курсов. Для этого привлекались спикеры, которые записывали видео. С физическими лицами и предпринимателями заключались договоры на оказание информационных услуг и поддержку.
В штате, помимо спикеров, значились: бухгалтер и специалист, который занимается разработкой и поддержкой сайта.
"Я, как учредитель ТОО, выступаю в качестве лица. Могу освещать проведение тех или иных курсов", - сказала Толегенова.
В целях стимулирования продаж слушателям предлагались бонусы.
По словам блогера, публикация велась на ее странице, поскольку она является руководителем ТОО, однако все ссылки и материалы вели на официальный сайт.
