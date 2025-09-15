В Астане продолжается административный суд по делу супруги блогера Ерболата Жанабылова - Эльмирой Толегеновой, передает BAQ.KZ.

Ее обвиняют в административном правонарушении организации лотереи лицом, не являющимся оператором.

Выступая в суде, Эльмира Толегенова сообщила, что были нарушены ее права.

"Меня не ознакомили с протоколом. Протокол был составлен 2 числа, отправлен сразу в суд. Лишь после этого мне прислали электронное уведомление через WhatsApp" - сказала блогер.

Эльмира Толегенова сообщила, что розыгрыш проводился на сайте ТОО "Zhana Business", где осуществляется покупка курсов, а не на ее личной странице, как было указано в деле.

Блогеры занимались разработкой обучающих курсов. Для этого привлекались спикеры, которые записывали видео. С физическими лицами и предпринимателями заключались договоры на оказание информационных услуг и поддержку.

В штате, помимо спикеров, значились: бухгалтер и специалист, который занимается разработкой и поддержкой сайта.

"Я, как учредитель ТОО, выступаю в качестве лица. Могу освещать проведение тех или иных курсов", - сказала Толегенова.

В целях стимулирования продаж слушателям предлагались бонусы.

По словам блогера, публикация велась на ее странице, поскольку она является руководителем ТОО, однако все ссылки и материалы вели на официальный сайт.

