В Астане продолжается административный суд по делу супруги блогера Ерболата Жанабылова - Эльмирой Толегеновой, передает BAQ.KZ.

Представители Комитета по регулированию игорного бизнеса Министерства туризма и спорта, заявили, что конкурс проводится непосредственно через ее персональную страницу, а не через официальный корпоративный аккаунт или сайт ТОО.

"Она не могла на этом аккаунте публиковать, афишировать, организовывать какие-либо лотереи", - сказал представитель ведомства.

Также он подчеркнул, что блогерша вручала денежные средства через свой банковский счёт Kaspi Gold. Он отметил, что Kaspi Gold предназначен исключительно для физических лиц, тогда как для юридических лиц предусмотрены иные финансовые инструменты.

Кроме того, он подчеркнул, что между гражданкой Толегеновой и ТОО "Zhana Business" отсутствуют какие-либо правовые отношения, которые могли бы служить основанием для оказания услуг по стимулированию продаж.

Помимо этого, представитель ведомства обратил внимание, что определение победителей происходило с использованием автоматизированного программного обеспечения ("барабан удачи"), что вызывает дополнительные сомнения.

По его словам, фактического обучения в рамках курса при этом не предоставлялось. Победители определялись случайным образом, а в комментариях к видео на странице блогера пользователи массово выражали недовольство и сообщали о проблемах с выдачей призов.

Ранее адвокат блогеров сообщил суду, что в день ознакомления с делом Комитет допустил нарушения.

Также суду было сообщено о том, что в Комитет поступило заявление от гражданина С. о факте возможной организации незаконной лотерейной деятельности в Instagram на странице блогеров Жанабыловых. В Комитет поступило соответствующее сообщение от Агентства по финансовому мониторингу о факте.

Ранее в министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.

Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.