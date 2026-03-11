Их осудили за ложную продажу посуды и товаров для дома.

– 17 февраля 2026 года Байзакским районным судом рассмотрено уголовное дело по п.п. 1), 4) ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении двух жителей региона. Установлено, что последние, начиная с декабря 2024 года по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения размещали в мессенджере «WhatsApp» объявления о продаже посуды и иных товаров для дома по заниженным ценам. Для создания видимости законной деятельности и повышения доверия покупателей первоначальным клиентам товары фактически доставлялись.

В последующем, принимая заказы от других граждан, денежные средства получали, однако обязательства по поставке товаров не исполняли, распоряжаясь полученными средствами по своему усмотрению, – рассказали в прокуратуре Жамбылской области.