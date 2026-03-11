Супруги-мошенники обманули казахстанцев на 51 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области вынесли приговор супругам за интернет мошенничество, передает BAQ.KZ.
Их осудили за ложную продажу посуды и товаров для дома.
– 17 февраля 2026 года Байзакским районным судом рассмотрено уголовное дело по п.п. 1), 4) ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении двух жителей региона. Установлено, что последние, начиная с декабря 2024 года по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения размещали в мессенджере «WhatsApp» объявления о продаже посуды и иных товаров для дома по заниженным ценам. Для создания видимости законной деятельности и повышения доверия покупателей первоначальным клиентам товары фактически доставлялись.
В последующем, принимая заказы от других граждан, денежные средства получали, однако обязательства по поставке товаров не исполняли, распоряжаясь полученными средствами по своему усмотрению, – рассказали в прокуратуре Жамбылской области.
В результате преступных действий пары пострадали 112 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму 51 288 146 тенге.
В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину и выразили раскаяние. Приговором суда муж осуждён к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, супруга — к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.
Прокуратура Жамбылской области обращает внимание граждан на необходимость проявлять бдительность при приобретении товаров через мессенджеры и социальные сети, не доверять предложениям о продаже товаров по существенно заниженным ценам без соответствующих гарантий и документов, а при возникновении фактов мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.