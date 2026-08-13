Супруги заявили о возможном отравлении после ужина в кафе Астаны

Жители Астаны обратились за помощью после того, как почувствовали себя плохо спустя несколько часов после посещения одного из столичных кафе. Супруги связали ухудшение самочувствия с суши, которые они ели во время семейного ужина.

По словам женщины, в субботу она вместе с мужем и двумя детьми посетила кафе на улице Абылай хана. Супруги заказали суши из одного сета, тогда как их старшая дочь ела только пиццу.

Примерно через шесть-восемь часов после ужина обоим взрослым стало плохо. Они столкнулись с рвотой, диареей, спазмами, повышением температуры и сильной слабостью.

Ночью супругам пришлось вызвать скорую помощь. По словам женщины, медики рекомендовали госпитализацию, однако семья отказалась от нее, поскольку дома находились двое маленьких детей, младшему ребенку два месяца.

При этом старшая дочь, которая суши не ела, чувствовала себя нормально.

После случившегося женщина связалась с кафе. По ее словам, представители заведения попросили предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что причиной недомогания стали именно продукты из кафе.

Жительница Астаны также подала официальную жалобу через систему e-Otinish. При этом она выразила обеспокоенность тем, что проверка обращения может занять время, в течение которого потенциально небезопасные продукты, если подозрения подтвердятся, могут оставаться в продаже.

На ситуацию отреагировали в управлении полиции района «Алматы» Астаны.

«Данный факт зарегистрирован в книгу учета информации управления полиции района "Алматы". Собранный материал будет направлен в департамент санитарно-эпидемиологического контроля района "Алматы" города Астаны для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции», — сообщили в полиции.

Таким образом, обстоятельства произошедшего теперь предстоит проверить специалистам санитарно-эпидемиологического контроля. На данный момент официального подтверждения того, что причиной недомогания супругов стали именно суши из указанного кафе, нет.