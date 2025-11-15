Суровая погода 15 ноября: гололед и туман накроют регионы Казахстана
МЧС Казахстана объявило штормовое предупреждение на 15 ноября для 13 регионов страны и столицы, передает BAQ.KZ. В Астане ожидается гололед, в ряде областей прогнозируется густой туман, ветер и порывы до 20 м/с. По прогнозам "Казгидромет", ночью и утром туман ожидается на севере и юге Алматинской области, в Алматы и Конаеве, а также на западе и севере Акмолинской области, где возможен гололед.
Ветер на западе и севере местами будет достигать 15-20 м/с. В Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Улытау, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях также ожидаются туман и гололед.
Спасатели призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную скорость, а также учитывать опасность ухудшения видимости из-за тумана и гололеда.
