МЧС Казахстана объявило штормовое предупреждение на 15 ноября для 13 регионов страны и столицы, передает BAQ.KZ. В Астане ожидается гололед, в ряде областей прогнозируется густой туман, ветер и порывы до 20 м/с. По прогнозам "Казгидромет", ночью и утром туман ожидается на севере и юге Алматинской области, в Алматы и Конаеве, а также на западе и севере Акмолинской области, где возможен гололед.

Ветер на западе и севере местами будет достигать 15-20 м/с. В Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Улытау, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях также ожидаются туман и гололед.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную скорость, а также учитывать опасность ухудшения видимости из-за тумана и гололеда.