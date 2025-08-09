В горах Заилийского Алатау спасатели МЧС провели сложную и многочасовую операцию по эвакуации травмированного туриста, передает BAQ.KZ. 8 августа, на перевале Гляциологов (3940 м), один из участников группы из четырёх человек, проходившей маршрут 3 категории сложности, получил травму ноги. Связь с туристами отсутствовала — телефоны разрядились, и о происшествии стало известно только от встреченной ими другой группы.

Для проведения спасательной операции выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК — в том числе кинологический расчёт. Спасатели доставили на место БПЛА и спутниковый телефон. Добравшись до Космостанции, они начали пеший подъём к пострадавшему, — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Лишь утром 9 августа спасатели достигли пострадавшего — гражданина России 1984 года рождения. Предварительный диагноз — перелом голеностопа и сильный отёк. Мужчине оказали первую помощь, зафиксировали повреждённую ногу и подготовили к эвакуации.

Для транспортировки к базе был привлечён вертолёт ЕС-026. Пострадавшего доставили в аэропорт Боролдай, где его передали бригаде Центра медицины катастроф. Далее туриста госпитализировали в городскую клиническую больницу №7 Алматы.

По данным МЧС, операция заняла более суток и проходила в сложных горных условиях. Спасатели отмечают, что в подобных походах крайне важно иметь заряженные средства связи и заранее продуманный план на случай чрезвычайной ситуации.