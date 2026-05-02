Сувениры и тёплый приём: в аэропорту Алматы провели акцию ко Дню единства

В Международном аэропорту Алматы прошла праздничная акция, приуроченная ко Дню единства народа Казахстана. Иностранных гостей города встречали с памятными сувенирами, отражающими национальный колорит и традиции гостеприимства, передает BAQ.KZ.

Инициатором выступило управление туризма Алматы при поддержке аэропорта, Пограничной службы КНБ РК и таможенных органов. Акция под названием «Приветственный подарок для международных гостей» стала символическим жестом внимания к туристам.

В этот день знакомство с городом начиналось с тёплого приёма — улыбок, дружелюбной атмосферы и праздничного настроения, отражающего идеи мира, согласия и культурного многообразия.

Интерес к Алматы продолжает расти. По итогам 2025 года мегаполис посетили более 754 тысяч иностранных туристов. В 2026 году ожидается, что этот показатель превысит 800 тысяч.

В управлении туризма отметили, что подобные инициативы являются частью системной работы по формированию положительного имиджа города как современного и открытого туристического центра.