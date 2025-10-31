Житикаринским районным судом вынесен приговор по делу о незаконном хранении дериватов сайгака и наркотических средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

На скамье подсудимых оказался житель Камыстинского района, обвинённый по двум статьям Уголовного кодекса — за незаконное хранение дериватов сайгака в особо крупном размере и за хранение наркотиков без цели сбыта.

Судом установлено, что с 2019 по июнь 2025 года мужчина, выпасая скот на пастбищах вблизи села Дружба, неоднократно находил останки сайгаков и самостоятельно изымал у погибших животных рога. Без разрешения уполномоченных органов он переносил их домой и хранил в хозяйственных постройках. Всего у него было обнаружено 70 рогов сайгака, включая части черепов. По оценке экспертов, ущерб, нанесённый экологии, составил более 103 миллионов тенге.

Кроме того, при обыске сотрудники полиции нашли в его гараже высушенные листья дикорастущей конопли, которые подсудимый, по его словам, хранил для личного употребления.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Прокурор просил назначить ему 4 года лишения свободы условно. Суд учёл смягчающие обстоятельства — чистосердечное признание и наличие на иждивении троих малолетних детей.

По статье, связанной с хранением наркотиков, подсудимый освобождён от уголовной ответственности в рамках амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции Казахстана. По статье о незаконном хранении дериватов сайгака Н. назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.