Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность – незыблемы
Среди новелл проекта Конституции выделяется норма о закреплении народа Казахстана, как единственного носителя суверенитета.
Конституционная комиссия опубликовала сегодня проект нового Основного закона. Одной из его ключевых особенностей является то, что утверждается неизменность и незыблемость Суверенитета и Независимости, унитарности и территориальной целостности нашей страны, передаёт BAQ.KZ.
Этот фундаментальный постулат предусмотрен в первом разделе проекта Конституции – "Основы конституционного строя". Здесь также реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления. Таким образом, Республика Казахстан является президентской республикой.
Среди новелл проекта Конституции выделяется норма о закреплении народа Казахстана, как единственного носителя суверенитета. Кроме того, понятие "республиканский референдум" изменено на "всенародный референдум". Сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.
Опубликованный проект Конституции стал итогом непрерывной полугодовой работы, интенсивных обсуждений со стороны общества, а также анализа огромного массива граждан, политических партий, общественных организаций, правоведов и экспертов. К дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov – их поступило более двух тысяч.
Проект новой Конституции отвечает стратегическим задачам развития общества и государства. Он переутверждает основы сложившейся государственности Казахстана с усилением акцентов и соответствуют логике концепции "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Заложенные в проекте Конституции положения создают основу для начала качественно нового этапа эволюции государства и общества.
