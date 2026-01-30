Суверенитет, права человека и закон – главные ориентиры новой Конституции
На очередном заседании Комиссии по конституционным реформам Государственный советник Ерлан Карин представил ключевые направления и принципы новой Конституции, передает BAQ.KZ.
По словам Ерлана Карина, в новой Конституции суверенитет и независимость будут закреплены не только как высшая ценность, но и как принцип, которым следует руководствоваться в повседневной жизни.
"Как сказал Глава государства, независимость дороже всего. Мы закрепим суверенитет и независимость не только как высшую ценность, но и как принцип, которым будем руководствоваться ежедневно", — отметил он.
Он также подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека в новом тексте будет проходить "красной нитью".
"В новом тексте Конституции, который мы разрабатываем, соблюдение прав и свобод человека занимает важное место. Этот принцип становится “золотым стержнем” Конституции в новой редакции", — сказал Ерлан Карин.
Отдельное внимание, по его словам, уделено обеспечению верховенства закона и порядка, которое является ключевым условием построения справедливого общества.
"Без верховенства закона и порядка общество не развивается, сознание не меняется. Это — главное условие справедливого общества", — отметил советник.
Кроме того, в проекте отражены вопросы укрепления общенационального единства, повышения благосостояния народа, формирования идеи ответственного и созидательного патриотизма, развития общественного диалога, закрепления ценностей труда, прогресса и образования, а также формирования высокой экологической культуры. Ерлан Карин отметил, что принципы программы "Таза Қазақстан" созвучны основным положениям новой Конституции.
"Проект “Таза Қазақстан”, который уже несколько лет успешно реализуется, меняет отношение людей к природе и окружающей среде. Важно и дальше продвигать эту работу", — сказал Государственный советник.
Также он сообщил, что сохранение историко-культурного наследия и поддержка самобытной культуры впервые закреплены на конституционном уровне. В целом, пункт 1 статьи 3 в новой редакции Конституции включает базовые принципы, отражающие государственную политику и общественный запрос.
