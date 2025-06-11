Праздник, который должен был стать одним из самых счастливых дней в жизни, закончился трагедией - в Кокшетау суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы за убийство, совершённое на свадьбе, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года в одном из развлекательных заведений города. Компания друзей праздновала бракосочетание 27-летнего С. В тот же вечер в заведении отдыхал и будущий осуждённый - гражданин Б., находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между двумя компаниями завязался конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки Б. достал нож и нанёс три удара потерпевшему, один из которых оказался смертельным - он пришёлся в область сердца. Жених скончался до приезда скорой помощи.

Как установил суд, убийство было совершено из хулиганских побуждений. Вину обвиняемого подтвердили показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения и результаты судебно-медицинских экспертиз. Смягчающих обстоятельств не нашлось, а отягчающим фактором стало алкогольное опьянение.

Суд приговорил Б. к 16 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы. Также он обязан выплатить семье погибшего 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, рамнее мы сообщали, что солодой человек, которому было всего 22 года, погиб в день своего бракосочетания.