Свадебное торжество в одном из сёл Мангистауской области завершилось массовой дракой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Гости устроили потасовку прямо на дороге — видео инцидента разлетелось по соцсетям.

Как сообщили в департаменте полиции региона, свадебный переполох произошёл 31 июля. Словесная перепалка между молодыми людьми стремительно переросла в ожесточённый конфликт.