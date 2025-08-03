  • 3 Августа, 07:37

Свадьба в Мангистау закончилась массовой дракой

Полиция задержала всех участников конфликта.

Сегодня, 07:16
АВТОР
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©Wikipedia / Автор: Telestis Scaevinius Сегодня, 07:16
Сегодня, 07:16
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Фото: ©Wikipedia / Автор: Telestis Scaevinius

Свадебное торжество в одном из сёл Мангистауской области завершилось массовой дракой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Гости устроили потасовку прямо на дороге — видео инцидента разлетелось по соцсетям.

Как сообщили в департаменте полиции региона, свадебный переполох произошёл 31 июля. Словесная перепалка между молодыми людьми стремительно переросла в ожесточённый конфликт.

Все участники установлены и задержаны. Это юноши 2004–2005 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК — хулиганство. Обстоятельства инцидента выясняются, — прокомментировали в полиции.

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