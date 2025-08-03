Свадьба в Мангистау закончилась массовой дракой
Полиция задержала всех участников конфликта.
Сегодня, 07:16
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Сегодня, 07:16Сегодня, 07:16
89Фото: ©Wikipedia / Автор: Telestis Scaevinius
Свадебное торжество в одном из сёл Мангистауской области завершилось массовой дракой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Гости устроили потасовку прямо на дороге — видео инцидента разлетелось по соцсетям.
Как сообщили в департаменте полиции региона, свадебный переполох произошёл 31 июля. Словесная перепалка между молодыми людьми стремительно переросла в ожесточённый конфликт.
Все участники установлены и задержаны. Это юноши 2004–2005 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК — хулиганство. Обстоятельства инцидента выясняются, — прокомментировали в полиции.
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