Свадьбу отмечал стрельбой: в Шымкенте мужчину арестовали на пять суток

34-летний житель Шымкента Бунедбек Юлдашев устроил стрельбу из сигнального пистолета после свадебного торжества. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух возле одного из ресторанов. По его словам, таким образом он праздновал женитьбу родственника. Однако стрельба создала угрозу для окружающих, после чего мужчину задержали полицейские.

Суд назначил ему пять суток административного ареста. Кроме того, мужчину оштрафовали за нарушение тишины в ночное время и неправомерное применение оружия. Полиция напомнила, что нарушения общественного порядка будут пресекаться в соответствии с законом.