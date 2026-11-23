Десяток патрульных автомобилей съехался к ресторану в 31Б микрорайоне Актау после драки во время свадебного торжества. Шесть участников конфликта отправили в изолятор временного содержания.

Вызов поступил в ночь с 21 на 22 ноября. По данным департамента полиции Мангистауской области, ссора между гостями ресторана переросла в драку. Участников конфликта оперативно установили, задержали и доставили в городское управление полиции.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. В полиции также уточнили, что обращений за медицинской помощью после происшествия не поступало.