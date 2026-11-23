Свадебная драка в Актау закончилась задержанием шести человек
23 Ноября 2026, 04:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
23 Ноября 2026, 04:2423 Ноября 2026, 04:24
141Фото: lada.kz
Десяток патрульных автомобилей съехался к ресторану в 31Б микрорайоне Актау после драки во время свадебного торжества. Шесть участников конфликта отправили в изолятор временного содержания.
Вызов поступил в ночь с 21 на 22 ноября. По данным департамента полиции Мангистауской области, ссора между гостями ресторана переросла в драку. Участников конфликта оперативно установили, задержали и доставили в городское управление полиции.
По факту хулиганства возбудили уголовное дело. В полиции также уточнили, что обращений за медицинской помощью после происшествия не поступало.
Самое читаемое
- Инара Абдигаппаркызы выразила поддержку позиции Токаева в борьбе за «Закон и порядок»
- Пользователи соцсетей поддерживают курс Токаева по наведению порядка
- «Закон и порядок должны соблюдаться и в спорте» — Сакен Бибосынов
- Мужчина повредил шесть камер фиксации нарушений ПДД в Павлодарской области
- Четырех водителей в состоянии опьянения задержали в области Абай