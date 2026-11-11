Свадебное видео с риском для жизни: в Уральске наказали участников кортежа

Желание снять эффектное видео для социальных сетей обернулось административными протоколами и отправкой автомобилей на штрафстоянку. В Уральске участники свадебного кортежа устроили опасную фотосессию прямо на мосту Депо, высовываясь из люков движущихся машин.

Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. На кадрах оказались два автомобиля Toyota Alphard, следовавшие в составе свадебного кортежа.

Как установили полицейские, двое молодых людей высовывались из люков машин и снимали на фото и видео автомобили, двигавшиеся позади. При этом происходило всё на мосту в вечерний час пик, когда движение было особенно интенсивным. Ради удачных кадров молодые люди сильно наклонялись наружу и вытягивали руки, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

Полицейские оперативно остановили автомобили и провели проверку. Выяснилось, что обе Toyota Alphard не были зарегистрированы в установленном порядке. Кроме того, один из водителей повторно допустил аналогичное административное нарушение.

В отношении водителей составили административные протоколы за управление незарегистрированными транспортными средствами и допущение высовывания пассажиров из люков автомобилей. Обе машины отправили на специализированную стоянку. Сами участники опасной фотосессии также привлечены к административной ответственности.

Возраст нарушителей — 24–25 лет. С ними провели разъяснительную беседу.

В полиции напоминают: эффектные кадры для социальных сетей не стоят риска для жизни и здоровья. Особенно когда ради них приходится нарушать правила дорожного движения и подвергать опасности окружающих.