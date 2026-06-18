Свадебный кортеж едва не устроил ДТП в Туркестане
Водители нескольких автомобилей создавали помехи другим участникам движения и совершали опасные маневры, сообщили в полиции.
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Сотрудники полиции в ходе контроля за дорожным движением пресекли грубые нарушения правил дорожного движения со стороны водителей нескольких автомобилей, участвовавших в свадебном кортежe.
В результате оперативных мер полицейских транспортные средства, входившие в кортеж, были остановлены, а действия водителей проверены. Установлено, что они создавали помехи другим участникам дорожного движения и совершали опасные маневры. Благодаря своевременному вмешательству полицейских удалось предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие.
По фактам правонарушений в отношении водителей автомобилей BMW, Toyota и Mercedes-Benz приняты меры в рамках закона за нарушение правил перевозки пассажиров, несоблюдение требований использования ремней безопасности и нарушение правил маневрирования. Кроме того, с водителями проведена профилактическая разъяснительная работа, им напомнили о требованиях обеспечения безопасности дорожного движения. ️
Полиция призывает всех участников дорожного движения быть ответственными и строго соблюдать правила дорожного движения.
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