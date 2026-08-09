Свадебный кортеж нарушил ПДД в Жезказгане

8 августа в городе Жезказган инспекторы центра оперативного управления с помощью камер видеонаблюдения выявили нарушение правил дорожного движения автоколонной, двигавшейся по улице Сарыарка.

В ходе проверки установлено, что автоколонна была организована для участия в свадебном мероприятии.

По выявленным правонарушениям водители и пассажиры привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

В частности, установлены факты, когда пассажиры высовывались из окон автомобилей, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, а также выезд на полосу встречного движения.

Всего к ответственности привлечены 6 граждан, 2 автомобиля водворены на специальную штрафную стоянку.

Полиция призывает граждан строго соблюдать ПДД и не допускать действий, создающих угрозу безопасности других участников дорожного движения.