Свадебный кортеж нарушил ПДД в Жезказгане
6 человек привлечены к ответственности.
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8 августа в городе Жезказган инспекторы центра оперативного управления с помощью камер видеонаблюдения выявили нарушение правил дорожного движения автоколонной, двигавшейся по улице Сарыарка.
В ходе проверки установлено, что автоколонна была организована для участия в свадебном мероприятии.
По выявленным правонарушениям водители и пассажиры привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
В частности, установлены факты, когда пассажиры высовывались из окон автомобилей, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, а также выезд на полосу встречного движения.
Всего к ответственности привлечены 6 граждан, 2 автомобиля водворены на специальную штрафную стоянку.
Полиция призывает граждан строго соблюдать ПДД и не допускать действий, создающих угрозу безопасности других участников дорожного движения.
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