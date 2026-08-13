Свадебный кортеж с опасными трюками попал на видео в Актюбинской области
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Участников свадебного кортежа в Актюбинской области привлекли к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, передаёт BAQ.KZ.
Жалоб от очевидцев не потребовалось. Видеозапись полицейские нашли сами, в ходе мониторинга социальных сетей.
На кадрах пассажиры высовываются из окон движущихся автомобилей, водители держат в руках телефоны и едут непристёгнутыми.
Как отмечают в полиции, такое поведение создаёт реальную угрозу не только для самих участников кортежа, но и для остальных, кто в этот момент находится на дороге.
По видео установили и водителей, и пассажиров машин, ехавших в колонне. Всех привлекли к ответственности, а одно из транспортных средств водворили на специализированную стоянку.
В ведомстве подчёркивают, что праздничное мероприятие не является основанием игнорировать правила.
Попытки эффектно снять видео, высунуться из окна автомобиля или пренебречь ремнем безопасности могут привести к трагедии, - отметили в полиции.
Водителей призвали соблюдать правила независимо от обстоятельств, не пользоваться телефоном за рулём, пристёгиваться и следить за поведением пассажиров во время движения.
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