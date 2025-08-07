Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших на дороге настоящее шоу с множеством нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в Сауранском районе. Видеозапись опасной езды, размещённая в социальных сетях, привлекла внимание правоохранителей. В результате проверки были установлены водители пяти автомобилей марок Mercedes-Benz, Toyota и Nexia.

Среди выявленных нарушений:

создание аварийной обстановки,

несоблюдение правил перевозки пассажиров,

управление автомобилем без государственных номеров,

нарушение правил маневрирования,

повреждение транспортных средств.

Все машины были задержаны и отправлены на специальную стоянку, а нарушители привлечены к административной ответственности.

Полиция напомнила, что закон един для всех, независимо от повода, и призвала всех водителей строго соблюдать ПДД: