Свадебный кортеж устроил хаос на дорогах Туркестанской области
"Веселье" на дороге закончилось штрафами и штрафстоянкой.
Сегодня, 12:58
75Фото: МВД
Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших на дороге настоящее шоу с множеством нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в Сауранском районе. Видеозапись опасной езды, размещённая в социальных сетях, привлекла внимание правоохранителей. В результате проверки были установлены водители пяти автомобилей марок Mercedes-Benz, Toyota и Nexia.
Среди выявленных нарушений:
- создание аварийной обстановки,
- несоблюдение правил перевозки пассажиров,
- управление автомобилем без государственных номеров,
- нарушение правил маневрирования,
- повреждение транспортных средств.
Все машины были задержаны и отправлены на специальную стоянку, а нарушители привлечены к административной ответственности.
Полиция напомнила, что закон един для всех, независимо от повода, и призвала всех водителей строго соблюдать ПДД:
"Помните, дорога не прощает ошибок".
