Свадебный кортеж устроил хаос на дорогах Туркестанской области

"Веселье" на дороге закончилось штрафами и штрафстоянкой.

Фото: МВД

Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших на дороге настоящее шоу с множеством нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в Сауранском районе. Видеозапись опасной езды, размещённая в социальных сетях, привлекла внимание правоохранителей. В результате проверки были установлены водители пяти автомобилей марок Mercedes-Benz, Toyota и Nexia.

Среди выявленных нарушений:

  • создание аварийной обстановки,
  • несоблюдение правил перевозки пассажиров,
  • управление автомобилем без государственных номеров,
  • нарушение правил маневрирования,
  • повреждение транспортных средств.

Все машины были задержаны и отправлены на специальную стоянку, а нарушители привлечены к административной ответственности.

Полиция напомнила, что закон един для всех, независимо от повода, и призвала всех водителей строго соблюдать ПДД:

"Помните, дорога не прощает ошибок".

