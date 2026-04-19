Свадебный кортеж в Уральске оштрафовали за опасную езду
Сотрудники полиции оперативно установили все автомобили/
Сегодня 2026, 12:18
90Фото: Pixabay.com
В Уральске участников свадебного кортежа привлекли к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл вечером 18 апреля. Водители, передвигавшиеся в составе кортежа, выполняли опасные манёвры на оживлённой дороге, создавая угрозу для других участников движения. Нарушения были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Сотрудники полиции оперативно установили все автомобили, остановили их и пресекли противоправные действия. В отношении водителей были составлены административные протоколы, им назначены штрафы.
