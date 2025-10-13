Полиция Туркестанской области пресекла опасные манёвры свадебного кортежа, ставшие причиной хаоса на трассе Алматы–Шымкент, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На 667 километре дороги был зафиксирован вопиющий случай нарушения правил дорожного движения: водители около десяти автомобилей, задействованных в праздничном шествии, игнорировали ПДД, создавая аварийные ситуации и мешая другим участникам движения.

Организатор торжества из Сайрамского района, нанявший кортеж, теперь столкнулся с последствиями своих действий — все водители уже установлены и привлечены к ответственности, а машины отправлены на специализированную стоянку.

Помимо этого, с инициатором мероприятия проведена профилактическая беседа. Правоохранительные органы призывают всех соблюдать правила дорожного движения, напоминая, что пренебрежение ими может привести к трагическим последствиям.