Сваи раздора: акимат Астаны дал комментарий по поводу стройки во дворе аварийного дома
Будут ли в итоге там строить новое здание или нет?
Столичный акимат прокомментировал строительство во дворе аварийного дома, передает BAQ.kz.
Пресс-служба сообщила, что по указанными нам адресам (улица Бейбитшилик, 62 и И.Есенберлина,30) земельный участок находится в частной собственности. Ранее строительной компанией на данном участке проводились испытательные работы, направленные на изучение состава грунта, качества земли и технических параметров участка.
"При этом разрешение на начало строительства от уполномоченных органов и городских управлений на сегодняшний день не выдано. В связи с этим строительные работы не начаты. На данном этапе проводилось только обследование земельного участка и пробные сваи", - говорится в ответе.
По заверению акимата решение о выдаче разрешительных документов либо об отказе, будет принято только по итогам проведённых процедур и рассмотрения материалов компетентными органами. Кроме того, при принятии решения в обязательном порядке учитывается состояние рядом расположенных жилых домов, вопросы безопасности жителей и возможное влияние на существующую застройку, сообщили нашей редакции.
Напомним, в Астане разгорелся скандал. Жители сразу нескольких аварийных домов выступили против строительства у себя во дворе нового здания. По их словам, рабочие начали забивать на огороженной территории сваи, люди ощутили сильную вибрацию и страх за устойчивость зданий.
Самое читаемое
- Сваи забивают, мебель трясется: жители аварийного дома в Астане на грани срыва
- В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
- В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
- День национальной одежды отмечают в Казахстане
- Ораза айт: время намаза в Астане, Алматы и других городах