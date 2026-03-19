Столичный акимат прокомментировал строительство во дворе аварийного дома, передает BAQ.kz.

Пресс-служба сообщила, что по указанными нам адресам (улица Бейбитшилик, 62 и И.Есенберлина,30) земельный участок находится в частной собственности. Ранее строительной компанией на данном участке проводились испытательные работы, направленные на изучение состава грунта, качества земли и технических параметров участка.

"При этом разрешение на начало строительства от уполномоченных органов и городских управлений на сегодняшний день не выдано. В связи с этим строительные работы не начаты. На данном этапе проводилось только обследование земельного участка и пробные сваи", - говорится в ответе.

По заверению акимата решение о выдаче разрешительных документов либо об отказе, будет принято только по итогам проведённых процедур и рассмотрения материалов компетентными органами. Кроме того, при принятии решения в обязательном порядке учитывается состояние рядом расположенных жилых домов, вопросы безопасности жителей и возможное влияние на существующую застройку, сообщили нашей редакции.

Напомним, в Астане разгорелся скандал. Жители сразу нескольких аварийных домов выступили против строительства у себя во дворе нового здания. По их словам, рабочие начали забивать на огороженной территории сваи, люди ощутили сильную вибрацию и страх за устойчивость зданий.