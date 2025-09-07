Нефтяная отрасль Казахстана держится на труде тысяч специалистов, чьи имена редко появляются в заголовках. Но именно их ежедневная работа обеспечивает бесперебойную добычу, транспортировку и переработку нефти. В числе таких людей - сварщики, от точности и ответственности которых зависит надёжность производственного оборудования.

Журналист BAQ.kz побеседовал с Галымжаном Ербозовым, чтобы узнать, как устроена работа сварщика в нефтяной отрасли и чем живут специалисты, от которых зависит безопасность и надёжность производства.

Уже 14 лет в АО "Каражанбасмунай" трудится сварщик 6-го разряда цеха по наладке и ремонту эксплуатационного оборудования Галымжан Ербозов. За это время он прошёл путь от молодого специалиста до одного из лучших мастеров предприятия. Коллеги отмечают его преданность делу, аккуратность и готовность всегда помочь другим.

Сам Галымжан Ербозов считает, что его профессия "вечная".

"Сейчас всё из металла делается. А когда умеешь варить, можно и дома, и на производстве любой предмет собрать. Поэтому сварка всегда будет нужна", - рассказывает специалист.

Работать в нефтяной отрасли - значит соблюдать строгие правила безопасности. Высокие температуры, газ, нефтепродукты и узкие пространства требуют максимальной концентрации. Наш герой подчёркивает, что здесь не бывает мелочей:

"Самое главное - здоровье. Нужно правильно использовать защитную одежду, респиратор, чтобы не вдыхать дым и не обжечься. Это первое, о чём должен думать сварщик" - отмечает он.

За годы работы он освоил различные виды сварки - полуавтоматическую, аргонную, классическую. Каждая применяется в зависимости от материала и задачи. По словам специалиста, в нефтяной промышленности важна универсальность:

"Полуавтомат удобен, когда работаешь с толстыми материалами - можно варить долго, не уставая. Аргон нужен для цветных металлов - там искры не разлетаются. А обычная сварка остаётся самой доступной, ею можно сделать многое".

В 2023 году Галымжан Ербозов подтвердил свой высокий уровень мастерства, заняв первое место на конкурсе профессионального мастерства на предприятии и третье - в отраслевых соревнованиях "КазМунайГаз".

Сегодня он продолжает не только выполнять сложные производственные задачи, но и делиться опытом с молодыми коллегами.

"Я всегда советую молодежи развиваться и осваивать новые технологии. В нефтяной отрасли это особенно важно, потому что требования растут, а оборудование становится всё сложнее", - говорит сварщик.

История Галымжана Ербозова - это пример того, что за каждым баррелем нефти стоит труд людей, обеспечивающих надёжность и безопасность всего производства.