Сверхлегкий самолет разбился в Чехии: погиб пилот
После падения воздушное судно загорелось.
30 Августа 2026, 17:18
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30 Августа 2026, 17:1830 Августа 2026, 17:18
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Сверхлегкий самолет потерпел крушение на территории аэропорта поселка Вшень в районе Семили на севере Чехии. В результате происшествия погиб пилот.
Как сообщает портал Idnes, по данным полиции, самолет разбился вечером 29 августа — примерно через 10 секунд после взлета.
На борту находился только пилот. Он получил смертельные травмы.
Причины крушения устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства аварии.
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