Сверхлегкий самолет разбился в Чехии: погиб пилот

Сверхлегкий самолет потерпел крушение на территории аэропорта поселка Вшень в районе Семили на севере Чехии. В результате происшествия погиб пилот.

Как сообщает портал Idnes, по данным полиции, самолет разбился вечером 29 августа — примерно через 10 секунд после взлета.

На борту находился только пилот. Он получил смертельные травмы.

Причины крушения устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства аварии.