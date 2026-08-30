Сверхлегкий самолет разбился в Чехии: погиб пилот

После падения воздушное судно загорелось.

30 Августа 2026, 17:18
АВТОР
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30 Августа 2026, 17:18
30 Августа 2026, 17:18
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Сверхлегкий самолет потерпел крушение на территории аэропорта поселка Вшень в районе Семили на севере Чехии. В результате происшествия погиб пилот.

Как сообщает портал Idnes, по данным полиции, самолет разбился вечером 29 августа — примерно через 10 секунд после взлета. 

На борту находился только пилот. Он получил смертельные травмы.

Причины крушения устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства аварии.

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