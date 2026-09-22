В рассекреченных документах американского военного ведомства обнаружились материалы об исследованиях технологий, которые долгое время считались фантастикой. Среди них – варп-двигатели, червоточины, антигравитация и системы маскировки.

Как сообщает BILD, новые сведения появились после публикации очередной партии документов, связанных с американскими исследованиями неопознанных аномальных явлений.

Что нашли в документах

В пятницу были опубликованы 71 ранее засекреченный документ – уже шестая партия рассекреченных материалов.

Среди них – сотни страниц документов военной разведки США, связанных с программой AAWSAP, которая действовала с 2008 по 2012 год. Ее целью было изучение перспективных аэрокосмических технологий и потенциальных угроз.

В материалах обнаружили 37 отдельных исследований, посвященных, в частности, варп-двигателям, проходимым червоточинам, антигравитации, отрицательной массе и технологиям невидимости.

Как должен работать варп-двигатель

Один из документов содержит схему гипотетического космического аппарата, способного создавать вокруг себя так называемый «варп-пузырь».

Согласно описанной концепции, пространство перед кораблем должно сжиматься, а позади него – расширяться. Сам аппарат при этом теоретически перемещался бы внутри измененного пространства.

Такая идея связана с гипотетической возможностью перемещения на сверхсветовых скоростях без непосредственного нарушения ограничений, связанных с движением объектов через пространство.

Создали ли в США настоящий варп-двигатель

Опубликованные документы не свидетельствуют о создании или испытании работающего варп-двигателя. Речь идет об исследовании теоретических концепций и возможных технологий. Подобные идеи физики изучают на протяжении десятилетий, однако их практическая реализация сталкивается с фундаментальными техническими и энергетическими ограничениями.

В частности, для создания условий, необходимых некоторым моделям варп-движения, потребовались бы огромные объемы энергии, недоступные современной цивилизации.

Рассекреченные материалы свидетельствуют об интересе американских военных исследователей к перспективным физическим концепциям, однако не содержат подтверждений существования технологий сверхсветового полёта.