В Генпрокуратуре уточнили сроки взыскания оплаты за сверхурочные работы

Генеральная прокуратура дала разъяснение по нормативному постановлению Конституционного Суда Республики Казахстан, принятого после обращения казахстанца о взыскании оплаты за сверхурочную работу.

Генеральная прокуратура разъяснила постановление №81 Конституционного суда от 8 июня 2026 года, которое касается сроков, в течение которых работники могут обратиться в суд за защитой своих прав.

Поводом для рассмотрения стало дело гражданина, который после увольнения потребовал оплату сверхурочной работы за период с 2021 по 2024 год. Суд первой инстанции удовлетворил его требования только частично – за последний год. Остальную сумму не взыскали, сославшись на то, что по трудовым спорам действует годичный срок обращения в суд.

Казахстанец с этим не согласился, отметив, что в гражданском праве общий срок исковой давности составляет три года.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд подтвердил, что государство может устанавливать отдельные сроки для трудовых споров, чтобы обеспечить порядок и стабильность в правовых отношениях.

Но при этом суд обратил внимание, что если работодатель не выплачивает заработанные деньги, включая оплату сверхурочной работы, это является длящимся нарушением.

Суд разъяснил, что:

годичный срок из Трудового кодекса не должен автоматически лишать работника права на зарплату;

по таким требованиям может применяться общий срок – до трех лет;

работник вправе требовать выплату задолженности по оплате труда, если обязанность работодателя не исполнена.

Конституционный суд признал нормы Трудового кодекса соответствующими Конституции, но только в их правильном понимании – с учетом защиты права работников на оплату труда.

"Правительству рекомендовано не позднее одного года со дня опубликования настоящего нормативного постановления инициировать проект закона об изменениях и дополнениях в Трудовой кодекс в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда", – говорится в сообщении.