Свет отключат в пяти районах Астаны: адреса и время
Жителей столицы предупредили о ремонте электросетей и перебоях с подачей.
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АО "Астана-РЭК" предупредило о плановых и внеплановых отключениях электроэнергии в столице в связи с капитальным ремонтом оборудования. Электроснабжение будет временно прекращено с 22 по 30 июля 2025 года в нескольких районах города, передает BAQ.KZ.
Причина — капитальные ремонты и технические работы:
- замена оборудования,
- проверка цепей управления,
- установка приборов учета,
- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередачи.
Адреса и сроки отключений:
22 июля
- Районы: Есиль, Алматы, Нура, Байконыр, Сарыарка.
- ЖК: "Ak BulakTown", "Альбион", "Верный", "Атамекен".
- Учреждения: школа №21, поликлиника "Жанұя", колледж Казпотребсоюза.
Время отключений: с 09:00 до 18:00.
23 июля
- Работы продолжатся на тех же участках и затронут дополнительно улицы: Ташенова, Ш. Уалиханова, Сейфуллина, Ж. Аймаутова, а также дома частного сектора.
Частично работы продлятся до конца июля и августа.
Жителям указанных районов рекомендуется заранее подготовиться к отключениям: зарядить устройства, отключить бытовую технику, при необходимости — приобрести альтернативные источники света.
Более подробные адреса можете посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что в Астане временно отключат горячее водоснабжение по ряду адресов в связи с проведением планово-профилактических работ.
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