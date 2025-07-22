АО "Астана-РЭК" предупредило о плановых и внеплановых отключениях электроэнергии в столице в связи с капитальным ремонтом оборудования. Электроснабжение будет временно прекращено с 22 по 30 июля 2025 года в нескольких районах города, передает BAQ.KZ.

Причина — капитальные ремонты и технические работы:

замена оборудования,

проверка цепей управления,

установка приборов учета,

реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Адреса и сроки отключений:

22 июля

Районы: Есиль, Алматы, Нура, Байконыр, Сарыарка.

ЖК: "Ak BulakTown", "Альбион", "Верный", "Атамекен".

Учреждения: школа №21, поликлиника "Жанұя", колледж Казпотребсоюза.

Время отключений: с 09:00 до 18:00.

23 июля

Работы продолжатся на тех же участках и затронут дополнительно улицы: Ташенова, Ш. Уалиханова, Сейфуллина, Ж. Аймаутова, а также дома частного сектора.

Частично работы продлятся до конца июля и августа.

Жителям указанных районов рекомендуется заранее подготовиться к отключениям: зарядить устройства, отключить бытовую технику, при необходимости — приобрести альтернативные источники света.

Более подробные адреса можете посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в Астане временно отключат горячее водоснабжение по ряду адресов в связи с проведением планово-профилактических работ.