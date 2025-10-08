Временные отключения отопления, горячей воды и электроэнергии ждут жителей столицы 8 октября. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BAQ.KZ.

Отключение отопления и горячей воды:

До 22:00 8 октября подача отопления и горячей воды приостановлена по следующим адресам:

улица Кенсаз — 5, 5а, 56, 9, 9/1, 11, 13;

улица Буйрат — 24, 26, 30, 32/1, 34/1;

улица Карашыганак — 5.

С 8:00 до 16:30 отключения коснутся также:

улица Потанина — 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14а, 15, 15/1;

улица Молдагуловой — 17;

улица Затаевича — 5/9, 5/11;

улица Карауыл — 2/2.

Временные отключения по отдельным адресам:

Таскескен, 17б — с 10:00 до 12:00;

Байтұрсынұлы, 47 — с 13:00 до 15:00.

Отключение горячей воды и отопления по проспектам:

Абая, 3/2 — с 13:00 до 16:00;

Женис, 12 — с 9:00 до 12:00.

Отключение водоснабжения с 9:00 до 21:00 без воды останется спортивный комплекс Abyroy по адресу проспект Сарыарка, 21.

Отключение электроэнергии запланированы по адресам:

с 8:00 до 16:00 - по улицам Кентау, Кеншилер, Акшагыл.

с 9:00 до 16:30 — по улицам Медеу, 8-Наурыз, Орнек, Бокеева, Акбидай, Суриков, Кеменгерулы, а также в переулках Аршалы и Сарыадыр.

с 9:00 до 12:00 — Кокжазык, 7–19;

с 13:00 до 16:30 — Торекулулы, 3–21;С 9:00 до 16:30 — улицы Маяковский и Екибастуз.

Также с 8:30–9:00 до 16:30 отключение электроэнергии произойдет по следующим адресам:

переулок Балкаш;

улицы Таха Хусейна, Ташенова, Кравцова, Карбышева;

переулки Есильский, Астрахан, Макинский, Аккент;

проспект Сарыарка, 1.