Свет, воду и отопление временно отключат в Астане
Временные отключения отопления, горячей воды и электроэнергии ждут жителей столицы 8 октября. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BAQ.KZ.
Отключение отопления и горячей воды:
До 22:00 8 октября подача отопления и горячей воды приостановлена по следующим адресам:
улица Кенсаз — 5, 5а, 56, 9, 9/1, 11, 13;
улица Буйрат — 24, 26, 30, 32/1, 34/1;
улица Карашыганак — 5.
С 8:00 до 16:30 отключения коснутся также:
улица Потанина — 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14а, 15, 15/1;
улица Молдагуловой — 17;
улица Затаевича — 5/9, 5/11;
улица Карауыл — 2/2.
Временные отключения по отдельным адресам:
Таскескен, 17б — с 10:00 до 12:00;
Байтұрсынұлы, 47 — с 13:00 до 15:00.
Отключение горячей воды и отопления по проспектам:
Абая, 3/2 — с 13:00 до 16:00;
Женис, 12 — с 9:00 до 12:00.
Отключение водоснабжения с 9:00 до 21:00 без воды останется спортивный комплекс Abyroy по адресу проспект Сарыарка, 21.
Отключение электроэнергии запланированы по адресам:
с 8:00 до 16:00 - по улицам Кентау, Кеншилер, Акшагыл.
с 9:00 до 16:30 — по улицам Медеу, 8-Наурыз, Орнек, Бокеева, Акбидай, Суриков, Кеменгерулы, а также в переулках Аршалы и Сарыадыр.
с 9:00 до 12:00 — Кокжазык, 7–19;
с 13:00 до 16:30 — Торекулулы, 3–21;С 9:00 до 16:30 — улицы Маяковский и Екибастуз.
Также с 8:30–9:00 до 16:30 отключение электроэнергии произойдет по следующим адресам:
переулок Балкаш;
улицы Таха Хусейна, Ташенова, Кравцова, Карбышева;
переулки Есильский, Астрахан, Макинский, Аккент;
проспект Сарыарка, 1.
